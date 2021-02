Covid, paura in Umbria per la variante brasiliana. Governo Draghi: il totonomi al femminile (Di martedì 9 febbraio 2021) Si allarga l’emergenza varianti del Coronavirus in Italia. In particolar modo al Centro del Paese. Ed è l’Umbria che ora si spinge a chiedere apertamente e “al più presto” la fornitura di 50mila vaccini contro il Covid. Dosi, cioè, “ulteriori rispetto al piano” vaccinale già programmato. Anticorpi monoclonali Lo ha annunciato la governatrice Donatella Tesei che ha reso noto di aver scritto al commissario all’emergenza Domenico Arcuri. “È indispensabile che arrivino presto – ha aggiunto Tesei riferendosi alle dosi di vaccini in più – per proteggere quante più categorie a rischio possibile e più velocemente possibile”. Tesei, che ha parlato oggi 9 febbraio al Consiglio regionale, si è espressa anche a proposito della distribuzione degli anticorpi monoclonali. “Oggi stesso scriverò sempre al commissario Arcuri – ha detto – perché, vista la situazione che ... Leggi su velvetmag (Di martedì 9 febbraio 2021) Si allarga l’emergenza varianti del Coronavirus in Italia. In particolar modo al Centro del Paese. Ed è l’che ora si spinge a chiedere apertamente e “al più presto” la fornitura di 50mila vaccini contro il. Dosi, cioè, “ulteriori rispetto al piano” vaccinale già programmato. Anticorpi monoclonali Lo ha annunciato la governatrice Donatella Tesei che ha reso noto di aver scritto al commissario all’emergenza Domenico Arcuri. “È indispensabile che arrivino presto – ha aggiunto Tesei riferendosi alle dosi di vaccini in più – per proteggere quante più categorie a rischio possibile e più velocemente possibile”. Tesei, che ha parlato oggi 9 febbraio al Consiglio regionale, si è espressa anche a proposito della distribuzione degli anticorpi monoclonali. “Oggi stesso scriverò sempre al commissario Arcuri – ha detto – perché, vista la situazione che ...

chetempochefa : Guarita dal covid una suora che in questi giorni festeggia 117 anni: sorella Andrée è la più anziana d’Europa. Gli… - Agenzia_Ansa : #Covid, meno casi più vittime. In #Umbria rossa 500 ricoverati. Le varianti fanno paura. #Lockdown locali diffusi a… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada #Covid, quando la variante fa paura: da Corzano - in provincia di #Brescia - il servizio di Nicola Campagnani #tagadala7… - SandraBattisti : RT @chetempochefa: Guarita dal covid una suora che in questi giorni festeggia 117 anni: sorella Andrée è la più anziana d’Europa. Gli infer… - La7tv : #tagada #Covid, quando la variante fa paura: da Corzano - in provincia di #Brescia - il servizio di Nicola Campagna… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid paura La speranza: 'A marzo al Cotugno sperimentazione del vaccino ReiThera contro il Covid'

Ma nonostante la lotta al Covid stia facendo passi avanti, invita tutti a non abbassare la guardia . "Sono scene che fanno paura, il mio compito è dire che noi negli ospedali siamo stanchi. E quindi ...

Sistema salute, il Covid rallenta diagnosi, cure e prevenzione

Molti pazienti hanno deciso di non andare in ospedale per paura del contagio e molti ospedali e ...per trovare vaccini " oggi ne sono in sviluppo oltre 230 " e terapie specifiche contro il Covid - 19. ...

Atletico Madrid, paura per il Covid: stop agli allenamenti Corriere dello Sport La giostra del virus: una vita apri-e-chiudi

E’ passata appena una settimana, e già ci risiamo: contagi in salita, più ricoveri in ospedale, l’indice Rt che s’impenna, l’Emilia Romagna che si innalza in cima alla classifica delle regioni più col ...

Covid, il virologo Pregliasco a "Un giorno da Pecora": «Rischioso riaprire piste da sci»

«C'è un rischio riapertura piste da sci, fosse per me non le riaprirei». Lo ha detto questa mattina il virologo dell'università Statale di Milano ...

Ma nonostante la lotta alstia facendo passi avanti, invita tutti a non abbassare la guardia . "Sono scene che fanno, il mio compito è dire che noi negli ospedali siamo stanchi. E quindi ...Molti pazienti hanno deciso di non andare in ospedale perdel contagio e molti ospedali e ...per trovare vaccini " oggi ne sono in sviluppo oltre 230 " e terapie specifiche contro il- 19. ...E’ passata appena una settimana, e già ci risiamo: contagi in salita, più ricoveri in ospedale, l’indice Rt che s’impenna, l’Emilia Romagna che si innalza in cima alla classifica delle regioni più col ...«C'è un rischio riapertura piste da sci, fosse per me non le riaprirei». Lo ha detto questa mattina il virologo dell'università Statale di Milano ...