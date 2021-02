Covid: oggi 10.630 casi e 422 morti. Giù il tasso di positività (3,9%) (Di martedì 9 febbraio 2021) Luci ed ombre anche oggi nei dati sull'andamento dell'epidemia da coronavirus in Italia. Archiviato l'effetto week end con numeri sempre in discesa, oggi i nuovi contagi registrati dal bollettino del ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 9 febbraio 2021) Luci ed ombre anchenei dati sull'andamento dell'epidemia da coronavirus in Italia. Archiviato l'effetto week end con numeri sempre in discesa,i nuovi contagi registrati dal bollettino del ...

dietnam : Oggi sono morte altre 420 persone per covid. Secondo me ci stiamo purtroppo abituando a queste cifre ma, per capirs… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Musei piegati dal Covid. Ora il Met pensa di vendere i capolavori [dalla nostra inviata Anna Lombard… - CottarelliCPI : Oggi 'primo giorno di scuola'. Ho ripreso il mio corso di 'Fiscal macroeconomics' alla Bocconi. Primo ritorno in cl… - COVIDbot_ITA : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Vaccini anti Covid: ad oggi, #9febbraio, effettuate 248637 vaccinazioni. Su - madnessnote : RT @dietnam: Oggi sono morte altre 420 persone per covid. Secondo me ci stiamo purtroppo abituando a queste cifre ma, per capirsi, 420 son… -