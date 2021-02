Covid, nuovi contagi (10.630) e morti (422) in forte crescita (Di martedì 9 febbraio 2021) Italia, il di oggi martedì 9 febbraio 2021 . Nelle ultime 24 ore sono stati 10.630 i test positivi al coronavirus registrati in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7. Leggi su leggo (Di martedì 9 febbraio 2021) Italia, il di oggi martedì 9 febbraio 2021 . Nelle ultime 24 ore sono stati 10.630 i test positivi al coronavirus registrati in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.

RegLombardia : #LNews A fronte di 13.920 tamponi effettuati, sono 895 i nuovi positivi (6,4%). I guariti/dimessi sono 3.310 ????… - Adnkronos : #Covid #Usa, oltre 86mila nuovi casi di contagio - RaiNews : Covid-19, oggi 10.630 nuovi positivi e 422 decessi. Notizia in aggiornamento su - GiaPettinelli : Covid: in Liguria altri 10 morti, 257 nuovi contagi - Liguria - - tuttoatalanta : ULTIM’ORA - Covid, 10.630 i nuovi casi e 422 i decessi in 24h -