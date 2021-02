Covid | Magrini | “Vaccineremo 10 milioni di italiani al mese”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 9 febbraio 2021) Da aprile in poi “potremmo essere in grado di vaccinare 10di cittadini al” per contrastare il coronavirus. Nicola, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ detta i tempi della profilassi anti-e tranquillizza sull’efficacia del vaccino AstraZeneca: “E’ adatto ai lavoratori e partiremo con i più esposti, forze dell’ordine e insegnanti”, spiega. Posizione ribadita anche in un’intervista a ‘La Stampa’, in cui annuncia che “con AstraZeneca ci stiamo orientando ad allungare il periodo a 12 settimane tra prima e seconda dose: sempre restando nell’intervallo approvato”, infatti, “gli studi dicono che aumentando le settimane, aumenta anche l’efficacia. Può salire all’82%. Mi sembra una buona notizia”. Ma perché da noi il vaccino AstraZeneca ...