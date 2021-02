Covid, l’Oms chiude la missione in Cina. E fa un altro favore a Pechino: “S’indaghi sugli altri Paesi” (Di martedì 9 febbraio 2021) La missione dell’Oms in Cina per comprendere le origini del coronavirus si sono concluse. E hanno portato a un sostanziale nulla di fatto. L’unico risultato concreto sembra essere stato l’assist alla Cina per chiedere indagini a “livello globale”, ovvero per rilanciare la tesi, tanto cara alla propaganda di Pechino, che il virus del Covid potrebbe essersi sviluppato altrove. L’incidente di laboratorio è “estremamente improbabile” La missione, durata 4 settimane e segnata da numerose polemiche della vigilia e qualche incidente iniziale, si è conclusa con una conferenza stampa congiunta del team Oms e del team cinese. Nel corso del resoconto, il capo missione dell’Oms, Peter Ben Embarek, ha ribadito che l’ipotesi di un ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 febbraio 2021) Ladelinper comprendere le origini del coronavirus si sono concluse. E hanno portato a un sostanziale nulla di fatto. L’unico risultato concreto sembra essere stato l’assist allaper chiedere indagini a “livello globale”, ovvero per rilanciare la tesi, tanto cara alla propaganda di, che il virus delpotrebbe essersi sviluppatove. L’incidente di laboratorio è “estremamente improbabile” La, durata 4 settimane e segnata da numerose polemiche della vigilia e qualche incidente iniziale, si è conclusa con una conferenza stampa congiunta del team Oms e del team cinese. Nel corso del resoconto, il capodel, Peter Ben Embarek, ha ribadito che l’ipotesi di un ...

