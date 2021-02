Covid, la Puglia torna in zona gialla dopo rettifica dei dati. I positivi sotto quota 50mila (Di martedì 9 febbraio 2021) Sulla base dei dati del monitoraggio della Cabina di Regia riunitasi dopo la la rettifica dei dati da parte della Puglia, il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà un’ordinanza in serata che sarà in vigore a partire dall’11 febbraio. In Puglia gli attualmente positivi al Covid-19 calano sotto quota 50mila, per la precisione oggi sono 48.560. Non accadeva da due mesi. Un primo segnale di discesa della curva epidemiologica che è confermata dai dati giornalieri: su 9.692 tamponi eseguiti oggi, i contagi rilevati sono 681, un rapporto del 7,3%, due punti percentuali in meno rispetto alla media della settimana scorsa. Resta alto, invece, il numero dei decessi, solo oggi sono morte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Sulla base deidel monitoraggio della Cabina di Regia riunitasila ladeida parte della, il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà un’ordinanza in serata che sarà in vigore a partire dall’11 febbraio. Ingli attualmenteal-19 calano, per la precisione oggi sono 48.560. Non accadeva da due mesi. Un primo segnale di discesa della curva epidemiologica che è confermata daigiornalieri: su 9.692 tamponi eseguiti oggi, i contagi rilevati sono 681, un rapporto del 7,3%, due punti percentuali in meno rispetto alla media della settimana scorsa. Resta alto, invece, il numero dei decessi, solo oggi sono morte ...

