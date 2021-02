Covid Italia, saturazione delle terapie intensive: quali Regioni superano soglia d’allerta (Di martedì 9 febbraio 2021) Sorpassano il 30% di posti occupati in intensiva Umbria (59%), Friuli Venezia Giulia (36%), Marche (31%) e Provincia autonoma di Trento (31%). Il bollettino del 9 febbraio del ministero della Salute segnala 10.630 nuovi casi di coronavirus su 274.263 tamponi effettuati in 24 ore (compresi i test antigenici). La percentuale di positivi è al 3,87%, le vittime registrate in un giorno sono 422 Leggi su tg24.sky (Di martedì 9 febbraio 2021) Sorpassano il 30% di posti occupati in intensiva Umbria (59%), Friuli Venezia Giulia (36%), Marche (31%) e Provincia autonoma di Trento (31%). Il bollettino del 9 febbraio del ministero della Salute segnala 10.630 nuovi casi di coronavirus su 274.263 tamponi effettuati in 24 ore (compresi i test antigenici). La percentuale di positivi è al 3,87%, le vittime registrate in un giorno sono 422

