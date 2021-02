Covid Italia, oggi 10.630 contagi e 422 morti: bollettino 9 febbraio (Di martedì 9 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 10.630 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 9 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 422 morti, un dato che porta a 92.002 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di Covid-19. EMILIA ROMAGNA Sono 977 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 45 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 29.701 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,2%. Nella Regione in tutto sono stati registrati 229.157 casi di positività. I decessi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 10.630 ida coronavirus in, 9, secondo i dati deldella Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 422, un dato che porta a 92.002 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di-19. EMILIA ROMAGNA Sono 977 i nuovida Coronavirus in Emilia Romagna secondo ilreso noto. Da ieri sono stati registrati altri 45. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 29.701 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,2%. Nella Regione in tutto sono stati registrati 229.157 casi di positività. I decessi ...

Corriere : Cani anti-covid al via in Italia: così rilevano il 95% dei positivi (anche asintomatici) - Noiconsalvini : MIGRANTI E COVID, CONCESSO LO SBARCO ALLA OCEAN VIKING: QUANTI SONO CONTAGIATI - sole24ore : Il Sudafrica ferma le vaccinazioni #AstraZeneca. L'efficacia contro la variante locale di #Covid inferiore al 10%.… - marcoluci1 : RT @Adnkronos: ++CORONAVIRUS ITALIA++ I dati delle ultime 24 ore forniti dal ministero della Salute - CiaoKarol : Il Rosario per l’Italia contro il Covid-19: ecco dove seguire la diretta Tv (10 Febbraio 2021): Torna il Rosario pe… -