Covid Italia, oggi 10.630 contagi e 422 morti: bollettino 9 febbraio

(Adnkronos) - Sono 10.630 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 9 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 422 morti, un dato che porta a 92.002 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di Covid-19. Sale a 2.149.350 il totale dei guariti (+15.827 da ieri), mentre scendono gli attualmente positivi che in tutto sono 413.967 (-5.637). Dall'inizio della pandemia in Italia si sono registrati 2.655.319 casi di Covid.

EMILIA ROMAGNA
Sono 977 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 45 morti.

