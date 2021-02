Covid Italia | oggi 10 630 contagi e 422 morti | bollettino 9 febbraio

(Di martedì 9 febbraio 2021) (Adnkronos) – Sono 10.630 ida coronavirus in, 9, secondo i dati deldella Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 422, un dato che porta a 92.002 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di-19. EMILIA ROMAGNASono 977 i nuovida Coronavirus in Emilia Romagna secondo ilreso noto. Da ieri sono stati registrati altri 45. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 29.701 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,2%. Nella Regione in tutto sono stati registrati 229.157 casi di positività. I decessi ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

... il livello più basso mai toccato dal 2009, ha osservato il Centro Studi di Wall Street. ... Nell'ultima fase legata al- 19, il trend discendente era stato favorito dagli interventi della ......abbiamo presentato la nostra idea di pace fiscale approvata quando eravamo al governo pree ... Salvini, vogliamoprotagonista in Ue, no austerita' - 'Abbiamo parlato di Europa, il nostro ...Nelle ultime 24 ore sono stati 10.630 i test positivi al coronavirus registrati in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.970. Le vittime sono 422, a fronte delle 307 di ...I nuovi casi registrati sono in aumento (10.630) a fronte però di oltre 130mila tamponi in più effettuati nelle ultime 24 ore ...