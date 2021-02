Covid Italia, i dati di oggi delle regioni (Di martedì 9 febbraio 2021) I dati delle regioni di oggi, martedì 9 febbraio, con tutte le news e i bollettini sui contagi da Coronavirus in Italia. Sono 701 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 9 febbraio. Si registrano altri 65 morti, come reso noto dal presidente della regione Luca Zaia nel consueto punto stampa sull’emergenza Covid. Sale così a 9.364 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 45.735 tamponi, per un’incidenza di 1,53%. I positivi ad oggi in Veneto sono 26.330, mentre è di 317.979 il totale dei casi. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono in calo sia i pazienti ricoverati in terapia intensiva (181, -7 da ieri) sia quelli in area non critica (1.590, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 febbraio 2021) Idi, martedì 9 febbraio, con tutte le news e i bollettini sui contagi da Coronavirus in. Sono 701 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di, 9 febbraio. Si registrano altri 65 morti, come reso noto dal presidente della regione Luca Zaia nel consueto punto stampa sull’emergenza. Sale così a 9.364 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 45.735 tamponi, per un’incidenza di 1,53%. I positivi adin Veneto sono 26.330, mentre è di 317.979 il totale dei casi. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono in calo sia i pazienti ricoverati in terapia intensiva (181, -7 da ieri) sia quelli in area non critica (1.590, ...

