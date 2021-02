Covid Italia, Clementi: "Monoclonali non spreco ma risparmio" (Di martedì 9 febbraio 2021) (Adnkronos) - "I Monoclonali non sono soldi buttati via, è scorretto liquidarli dicendo che costano uno sproposito e affermare che sono utili solo per chi non sta male". A portare un altro punto di vista nel dibattito sugli anticorpi Monoclonali per il coronavirus, che si è riacceso con le ultime notizie sul via libera in Italia suggellato dal decreto del ministro Roberto Speranza con cui si autorizza la distribuzione di questi farmaci, è Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'ospedale San Raffaele di Milano, e docente nello stesso ateneo. L'esperto interviene sulla scia delle parole di Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova, che ha invece insistito sul concetto di "spreco" abbinato alla spesa per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Inon sono soldi buttati via, è scorretto liquidarli dicendo che costano uno sproposito e affermare che sono utili solo per chi non sta male". A portare un altro punto di vista nel dibattito sugli anticorpiper il coronavirus, che si è riacceso con le ultime notizie sul via libera insuggellato dal decreto del ministro Roberto Speranza con cui si autorizza la distribuzione di questi farmaci, è Massimo, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'ospedale San Raffaele di Milano, e docente nello stesso ateneo. L'esperto interviene sulla scia delle parole di Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova, che ha invece insistito sul concetto di "" abbinato alla spesa per ...

Corriere : Cani anti-covid al via in Italia: così rilevano il 95% dei positivi (anche asintomatici) - LegaSalvini : MIGRANTI E COVID, CONCESSO LO SBARCO ALLA OCEAN VIKING: QUANTI SONO CONTAGIATI - MinisteroSalute : ?? Covid-19 - La situazione in Italia al 7 febbraio: - eurallergico : RT @Adnkronos: #CovidItalia, alla @crocerossa oltre 15mila chiamate da dicembre: un terzo per pacco alimentare - ClaudioDeglinn2 : Vaccino AstraZeneca alle forze dell'ordine, parla Fsp Polizia di Stato: 'Non faremo da cavie' Un vaccino che scen… -