Covid Italia, bollettino oggi: 10.630 casi e 422 morti. Lombardia, 1.625 contagi. Cnr: epidemia come a ottobre (Di martedì 9 febbraio 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi martedì 9 febbraio 2021. Nelle ultime 24 ore sono stati 10.630 i test positivi al coronavirus registrati in Italia, secondo i dati del... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 9 febbraio 2021), ildimartedì 9 febbraio 2021. Nelle ultime 24 ore sono stati 10.630 i test positivi al coronavirus registrati in, secondo i dati del...

Corriere : Cani anti-covid al via in Italia: così rilevano il 95% dei positivi (anche asintomatici) - Noiconsalvini : MIGRANTI E COVID, CONCESSO LO SBARCO ALLA OCEAN VIKING: QUANTI SONO CONTAGIATI - sole24ore : Il Sudafrica ferma le vaccinazioni #AstraZeneca. L'efficacia contro la variante locale di #Covid inferiore al 10%.… - infoitsalute : Covid, 10.630 nuovi casi in Italia: superata la soglia dei 92 mila morti - paoloangeloRF : Coronavirus: dati e news in diretta -