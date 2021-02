Covid, in Sicilia entro febbraio 102 mila dosi di vaccino AstraZeneca (Di martedì 9 febbraio 2021) Oggi sono arrivate in Sicilia le prime 20 mila dosi del vaccino di AstraZeneca, entro fine mese le dosi complessive saranno 102 mila. Lo ha detto l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, nel corso di una conferenza stampa per fare il punto sui vaccini anti Covid, insieme al governatore Nello Musumeci. mra/vbo/r su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 febbraio 2021) Oggi sono arrivate inle prime 20deldifine mese lecomplessive saranno 102. Lo ha detto l’assessore alla Salute della Regionena, Ruggero Razza, nel corso di una conferenza stampa per fare il punto sui vaccini anti, insieme al governatore Nello Musumeci. mra/vbo/r su Il Corriere della Città.

