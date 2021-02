Covid in Italia | altri 422 morti ma il tasso di positività scende al 3 | 9%

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 422 idi-19 innelle ultime 24 ore, in aumento rispetto alle 307 vittime di ieri. Così come salgono ancora i contagi: 10.630 quelli registrati da ieri (lunedì erano 7.970), a fronte però di 274.263 test effettuati, oltre 130mila in più in confronto a quelli eseguiti ieri. Ildi, quindi,a 3,9% - in calo dell?1,6%.