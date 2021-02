Covid in Campania, oggi 1.274 positivi e 24 morti: l'indice di contagio scende al 9%, più guariti che nuovi casi (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo due giorni di rally, torna a scendere la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.274 positivi su 13.691 tamponi effettuati, 85 in... Leggi su ilmattino (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo due giorni di rally, torna are la curva dei contagi da Coronavirus inil virus fa registrare 1.274su 13.691 tamponi effettuati, 85 in...

