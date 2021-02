Covid, i dubbi dell’Oms: “Origine è animale, non sappiamo quale” (Di martedì 9 febbraio 2021) Poche certezze, molti dubbi, l'esigenza di proseguire studi approfonditi. L'Origine della pandemia di coronavirus resta un mistero che neppure l'indagine in Cina del team di esperti dell'Oms, giunta a conclusione, ha saputo svelare con certezza. I dati raccolti suggeriscono che l'epidemia di Covid-19 abbia avuto Origine da una trasmissione zoonotica, ovvero dal passaggio del virus da un animale all'uomo, ma gli studi fatti non permettono ancora di identificare l'animale che ha ospitato per primo il Sars-Cov-2. "Estremamente improbabile" appare invece l'ipotesi di una fuga del virus dal segretissimo Istituto di Virologia di Wuhan, appena 18 chilometri dal famoso mercato di Huanan con pipistrelli vivi, additato da molti come prima fonte del coronavirus. Una strada, questa, che, secondo ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 9 febbraio 2021) Poche certezze, molti, l'esigenza di proseguire studi approfonditi. L'della pandemia di coronavirus resta un mistero che neppure l'indagine in Cina del team di esperti dell'Oms, giunta a conclusione, ha saputo svelare con certezza. I dati raccolti suggeriscono che l'epidemia di-19 abbia avutoda una trasmissione zoonotica, ovvero dal passaggio del virus da unall'uomo, ma gli studi fatti non permettono ancora di identificare l'che ha ospitato per primo il Sars-Cov-2. "Estremamente improbabile" appare invece l'ipotesi di una fuga del virus dal segretissimo Istituto di Virologia di Wuhan, appena 18 chilometri dal famoso mercato di Huanan con pipistrelli vivi, additato da molti come prima fonte del coronavirus. Una strada, questa, che, secondo ...

Abucoa : Il team #Oms ha concluso la sua indagine in #Cina sull'origine del #Covid. Poche certezze e molti dubbi. E la neces… - N4P31 : @TgLa7 Ma se i vaccini sono sicuri perché la Svizzera ha dei dubbi? - emme1963 : @PinoVaccaro77 @SaverioTolomeo @AndreFiore77 @Totti non avevo dubbi??????...altrimenti non lo scrivevo. Per me va tutt… - UnicaRadio : AstraZeneca, quanti dubbi sul vaccino LEGGI LA NOTIZIA #altro #salute #AstraZeneca #covid #vaccini - moneypuntoit : ?? Covid, OMS scopre la vera origine del virus a Wuhan, ma restano dei dubbi ?? -