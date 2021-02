Covid | golf; Harrington positivo | salta AT&T Pebble Beach

(Di martedì 9 febbraio 2021) Padraig, capitano della spedizione europea alla Ryder Cup 2021 del Wisconsin, salterà l'AT&TPro - Am diperchéal. Nuovo caso sul PGA Tour, il massimo ...

ANSA Nuova Europa

Padraig Harrington, capitano della spedizione europea alla Ryder Cup 2021 del Wisconsin, salterà l'AT&T Pebble Beach Pro - Am di golf perché positivo al Covid. Nuovo caso sul PGA Tour, il massimo circuito americano del "green" maschile che, da giovedì 11 a domenica 14 febbraio, sarà protagonista a Pebble Beach (California). L'impennata dei contagi al Covid-19 presso il territorio comunale di Arpino si è registrata da metà gennaio, in linea con l'andamento nazionale e la curva delle sindromi influenzali nella stagione ...