Covid, Galli: "Su riaperture del 5 marzo vorrei essere ottimista, ma varianti preoccupano" (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA – "Mi piacerebbe essere ottimista come il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, a proposito di possibili riaperture dal 5 marzo, giorno in cui scade l'ultimo Dpcm. Ma devo fare i conti con i dati, parecchio virus scorrerà ancora sotto i ponti". Così Massimo Galli, direttore di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, intervenendo ad Agorà su Raitre.

