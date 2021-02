Covid Emilia Romagna, oggi 977 nuovi casi e 45 morti: il bollettino (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 977 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 45 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 29.701 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,2%. Nella Regione in tutto sono stati registrati 229.157 casi di positività. I decessi ammontano a 45 con la seguente suddivisione territoriale: 6 a Piacenza; 2 a Parma; 3 in provincia di Reggio Emilia; 4 nella provincia di Modena; 4 in provincia di Bologna. Nel ferrarese 8; 4 in provincia di Ravenna; 12 in provincia di Forlì-Cesena; 2 nel riminese. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 9.914. Nelle ultime 24 ore sono stati ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 977 icontagi da Coronavirus insecondo ilreso noto. Da ieri sono stati registrati altri 45. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 29.701 tamponi. La percentuale deipositivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,2%. Nella Regione in tutto sono stati registrati 229.157di positività. I decessi ammontano a 45 con la seguente suddivisione territoriale: 6 a Piacenza; 2 a Parma; 3 in provincia di Reggio; 4 nella provincia di Modena; 4 in provincia di Bologna. Nel ferrarese 8; 4 in provincia di Ravenna; 12 in provincia di Forlì-Cesena; 2 nel riminese. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 9.914. Nelle ultime 24 ore sono stati ...

