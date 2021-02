Covid e ristoranti: aperti a cena fino alle 22? Salvini lo proporrà a Draghi (Di martedì 9 febbraio 2021) Oggi è una giornata importante con tutti i grandi partiti che saranno ascoltati nuovamente dal Premier incaricato Mario Draghi. Sembra scontato che l'ex numero uno della Bce riceva la fiducia da parte del parlamento, una fiducia molto vasta con le adesioni tra gli altri di Lega e M5S (su questi ultimi domani votazione su Rousseau). La situazione economica e sanitaria in Italia resta delicata e proprio la pandemia, almeno stando alle dichiarazioni dei leader dei partiti dopo il primo giro di consultazioni, è stata addotta a giustificazione dell'avallo al nuovo esecutivo. Tra i settori maggiormente colpiti dal Covid e dal punto di vista dei provvedimenti restrittivi sicuramente i bar e i ristoranti e Salvini a nome della Lega potrebbe chiedere al governo nascente, interventi che molti attendono da ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 9 febbraio 2021) Oggi è una giornata importante con tutti i grandi partiti che saranno ascoltati nuovamente dal Premier incaricato Mario. Sembra scontato che l'ex numero uno della Bce riceva la fiducia da parte del parlamento, una fiducia molto vasta con le adesioni tra gli altri di Lega e M5S (su questi ultimi domani votazione su Rousseau). La situazione economica e sanitaria in Italia resta delicata e proprio la pandemia, almeno standodichiarazioni dei leader dei partiti dopo il primo giro di consultazioni, è stata addotta a giustificazione dell'avallo al nuovo esecutivo. Tra i settori maggiormente colpiti dale dal punto di vista dei provvedimenti restrittivi sicuramente i bar e ia nome della Lega potrebbe chiedere al governo nascente, interventi che molti attendono da ...

