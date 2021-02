Covid, dopo Sepe positivo anche il nuovo arcivescovo di Napoli Battaglia: sospese visite e celebrazioni (Di martedì 9 febbraio 2021) dopo il cardinale Crescenzio Sepe, che non ha potuto assistere al suo insediamento perche’ convalescente dopo una degenza in ospedale per Covid 19, anche il nuovo arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, ha contratto il coronavirus. Lo fa sapere la Curia napoletana, annunciando che sono sospese celebrazioni e visite programmate per questi giorni dall’arcivescovo metropolita di Napoli. Monsignor Battaglia e’ risultato positivo al tampone, si legge in una nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 9 febbraio 2021)il cardinale Crescenzio, che non ha potuto assistere al suo insediamento perche’ convalescenteuna degenza in ospedale per19,ildi, don Mimmo, ha contratto il coronavirus. Lo fa sapere la Curia napoletana, annunciando che sonoprogrammate per questi giorni dall’metropolita di. Monsignore’ risultatoal tampone, si legge in una nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

