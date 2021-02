Covid, da settembre raddoppiati i bimbi italiani affetti da Mis-C (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA – “In questa seconda ondata epidemica i casi di sindrome multi-infiammatoria sistemica (MIS-C) nei bambini sono raddoppiati. Se da febbraio a maggio ne avevamo registrati 53, da settembre ad oggi ne contiamo già 100?. A dirlo è Andrea Taddio, consigliere del Gruppo di studio Reumatologia della Società italiana di pediatria (Sip) e professore associato di Pediatria all’Università di Trieste, tra i promotori di un lavoro multicentrico teso ad indagare la correlazione tra la cosiddetta MIS-C e il SARS-CoV-2. “Il numero di bambini colpiti da forme multi-infiammatorie è sicuramente maggiore rispetto al primo lockdown ma non c’è allarme- ci tiene a precisare Taddio- le MIS-C seguono l’incidenza del Covid-19 nella popolazione di riferimento, dunque oggi i casi sono di più perché il virus circola maggiormente”. Nel complesso comunque “l’incidenza resta bassa- dice il pediatra, specificando che- al momento in Italia non abbiamo notizie di decessi. Ci sono stati bambini molto gravi che hanno necessitato di cure intensive anche per tempi lunghi, però tutti i casi si sono risolti“. Leggi su dire (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA – “In questa seconda ondata epidemica i casi di sindrome multi-infiammatoria sistemica (MIS-C) nei bambini sono raddoppiati. Se da febbraio a maggio ne avevamo registrati 53, da settembre ad oggi ne contiamo già 100?. A dirlo è Andrea Taddio, consigliere del Gruppo di studio Reumatologia della Società italiana di pediatria (Sip) e professore associato di Pediatria all’Università di Trieste, tra i promotori di un lavoro multicentrico teso ad indagare la correlazione tra la cosiddetta MIS-C e il SARS-CoV-2. “Il numero di bambini colpiti da forme multi-infiammatorie è sicuramente maggiore rispetto al primo lockdown ma non c’è allarme- ci tiene a precisare Taddio- le MIS-C seguono l’incidenza del Covid-19 nella popolazione di riferimento, dunque oggi i casi sono di più perché il virus circola maggiormente”. Nel complesso comunque “l’incidenza resta bassa- dice il pediatra, specificando che- al momento in Italia non abbiamo notizie di decessi. Ci sono stati bambini molto gravi che hanno necessitato di cure intensive anche per tempi lunghi, però tutti i casi si sono risolti“.

