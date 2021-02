Covid, cosa sapere e fare prima e dopo la vaccinazione: domande e risposte (Di martedì 9 febbraio 2021) Il 2021 sarà l’anno del vaccino contro il Covid-19, nessun dubbio. Ma a distanza di mesi gli interrogativi non mancano, com’è normale che sia. Per esempio, ci si interroga ancora sulla durata esatta dell’immunità fornita dalla vaccinazione. E sulla protezione alle nuove varianti del virus, che da qualche tempo circolano in Europa e nel mondo. Solo il tempo saprà dare delle risposte, ma intanto ci sono alcuni punti fermi sul cosa è bene sapere e fare prima e dopo avere ricevuto le dosi. Una chiara e semplice guida è stata stilata dalla rivista Wired, che spesso si occupa di temi legati a scienza e medicina. Ve la proponiamo. cosa sapere prima di fare il vaccino contro il ... Leggi su bergamonews (Di martedì 9 febbraio 2021) Il 2021 sarà l’anno del vaccino contro il-19, nessun dubbio. Ma a distanza di mesi gli interrogativi non mancano, com’è normale che sia. Per esempio, ci si interroga ancora sulla durata esatta dell’immunità fornita dalla. E sulla protezione alle nuove varianti del virus, che da qualche tempo circolano in Europa e nel mondo. Solo il tempo saprà dare delle, ma intanto ci sono alcuni punti fermi sulè beneavere ricevuto le dosi. Una chiara e semplice guida è stata stilata dalla rivista Wired, che spesso si occupa di temi legati a scienza e medicina. Ve la proponiamo.diil vaccino contro il ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid cosa Vaccino, Vaia (Spallanzani): 'Avere Sputnik ci aiuterebbe. Le varianti? Non mi preoccupo'

A noi tocca studiare le sequenze genomiche, cosa che peraltro allo Spallanzani abbiamo fatto per primi. E finora sappiamo che le varianti non portano un aggravamento della malattia e che allo stato ...

Covid, ricerca e assistenza: cosa dobbiamo cambiare per battere il virus

passato un anno da quando la pandemia ha travolto il nostro Paese sconvolgendo le nostre vite, uccidendo oltre 90 mila italiani e mettendo in ginocchio l'economia nazionale. In meno di dodici mesi si ...

Covid, ricerca e assistenza: cosa dobbiamo cambiare per battere il virus

Perché in Italia la mortalità non scende come dovrebbe? Alla letalità della seconda ondata si è sommata quella di una terza partita a dicembre 2020 ...

Covid e spostamenti: cosa cambia dal 16 febbraio?

Con un quadro nazionale che ormai vede la maggioranza delle Regioni passate in zona gialla, se non arriverà un'eventuale proroga da metà mese si dovrebbe poter nuovamente viaggiare tra aree diverse de ...

