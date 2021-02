Covid, contagi alle stelle a Castellammare di Stabia: nuove chiusure fino alle 18 (Di martedì 9 febbraio 2021) Nuova ordinanza decisa dal Sindaco Cimino, secondo cui a parte le attività che vendono generi alimentari, il resto dovranno chiudere alle 18. Nuova ordinanza del Sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimino, estremamente preoccupato per la crescita esponenziale che in questi giorni si è verificata nella città campana. Stop a tutte le attività a partire dalle 18, a parte per supermercati e vendita di generi alimentari che proseguiranno fino alle 21. Il sindaco ha inoltre bacchettato sui suoi profili social la mancanza di civiltà degli adulti, a discapito di bambini ed anziani: nell’ordinanza infatti è prevista anche la chiusura delle scuole. LEGGI ANCHE >>> Aveva appena accompagnato i figli a scuola, un ... Leggi su chenews (Di martedì 9 febbraio 2021) Nuova ordinanza decisa dal Sindaco Cimino, secondo cui a parte le attività che vendono generi alimentari, il resto dovranno chiudere18. Nuova ordinanza del Sindaco didiGaetano Cimino, estremamente preoccupato per la crescita esponenziale che in questi giorni si è verificata nella città campana. Stop a tutte le attività a partire d18, a parte per supermercati e vendita di generi alimentari che proseguiranno21. Il sindaco ha inoltre bacchettato sui suoi profili social la mancanza di civiltà degli adulti, a discapito di bambini ed anziani: nell’ordinanza infatti è prevista anche la chiusura delle scuole. LEGGI ANCHE >>> Aveva appena accompagnato i figli a scuola, un ...

