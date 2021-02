Covid Calabria | oggi 188 contagi e 5 morti | bollettino

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 188 i nuovidi Coronavirus insecondo ildi, 9 febbraio. Si registrano altri 5. Inadsono stati sottoposti a test 511.647 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 541.444. Le persone risultate positive al Coronavirus sono in tutto 34.521 (+188). I dati fanno inoltre registrare un paziente in meno rispetto a ieri nelle terapie intensive e 521 guariti/dimessi. I casi confermatisono così suddivisi: Cosenza 25, Catanzaro 8, Crotone 13, Vibo Valentia 24, Reggio118.