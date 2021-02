Covid Basilicata | oggi 107 contagi e 1 morto | bollettino

(Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 107 i nuovi casi positivi al coronavirus, di cui 104 riguardanti residenti in, su un totale di 1136 tamponi molecolari registrati ieri nella regione, secondo le ultime notizie diffuse dalla task force con il consueto. Nelle ultime 24 ore è deceduta una persona residente a Potenza. I lucani guariti sono 8 a cui si aggiungono altre 74 guarigioni di un periodo precedente ”a seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme-19 della Regionee dell’Istituto Superiore di Sanità”, come precisa la task force regionale. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.069 (+21), di cui 2.984 in isolamento domiciliare, mentre sono 9.999 le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 333 quelle decedute. ...

