Covid | alunno positivo a Faicchio | il sindaco chiude la scuola per due giorni 

(Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Il Coronavirus continua la sua corsa nelle scuole. Undell’Istituto di Istruzione Superiore– Castelvenere è risultatoale per questo motivo ilNino Lombardi ha disposto la chiusura del plesso di via Iermano Delcogliano per due giorni. Il primo cittadino di, con apposita ordinanza, ha disposto la “sospensione delle attività didattiche nei giorni 9 e 10 febbraio 2021, al fine di consentire le prescritte attività di sanificazione e di areazione dei locali scolastici per prevenire, contrastare e contenere la diffusione del virus”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

"Gli alunni per ora presentano i sintomi classici del Covid", afferma Pezzanesi. Lo conferma il collega Mauro Romoli (oltre all'alunno delle medie, uno dei casi di Tolentino risiede a Pollenza). "...Rodari" per la presenza di un alunno risultato positivo'. Tra i cittadini, secondo i dati odierni ...dall'inizio della pandemia 178 persone sono state censite come vittime di contagio da Covid-19. 'Le ...La curva dei contagi cresce e allo stesso modo anche la preoccupazione del governatore De Luca. L'assessore Lucia Fortini ha sottolineato: " Non ci potrà essere solo una ordinanza relativa alla scuola ...