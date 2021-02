Covid, allarme varianti: ipotesi quarantena a 21 giorni. Salute, scuola e lavoro: le priorità di Draghi (Di martedì 9 febbraio 2021) Il Covid non dà tregua. È allarme varianti in Centro Italia. Si registra una presenza di focolai anche tra bambini. In alcune province di Marche e Abruzzo il 50% di contagi è dovuto al ceppo inglese del Coronavirus. Si pensa ad allungare i termini della quarantena, fino a oltre venti giorni. Sul fronte della formazione del nuovo governo oggi 9 febbraio Mario Draghi incontra i big dei partiti. Davanti ai leader i punti programmatici dell’esecutivo che sarà guidato dall’ex banchiere centrale. Ceppo inglese e brasiliano In Emilia Romagna la prevalenza delle varianti di Coronavirus è stimata al 30%. In Umbria è stata rilevata a Chiusi la presenza della “brasiliana”. Per questo il ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità (Iss) hanno ... Leggi su velvetmag (Di martedì 9 febbraio 2021) Ilnon dà tregua. Èin Centro Italia. Si registra una presenza di focolai anche tra bambini. In alcune province di Marche e Abruzzo il 50% di contagi è dovuto al ceppo inglese del Coronavirus. Si pensa ad allungare i termini della, fino a oltre venti. Sul fronte della formazione del nuovo governo oggi 9 febbraio Marioincontra i big dei partiti. Davanti ai leader i punti programmatici dell’esecutivo che sarà guidato dall’ex banchiere centrale. Ceppo inglese e brasiliano In Emilia Romagna la prevalenza delledi Coronavirus è stimata al 30%. In Umbria è stata rilevata a Chiusi la presenza della “brasiliana”. Per questo il ministero dellae l’Istituto superiore di sanità (Iss) hanno ...

