Covid, 31 positivi (25 studenti e 6 docenti) nelle scuole di Napoli. Si riunisce l'unità di crisi della Regione (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 25 studenti e 6 docenti i nuovi positivi nelle scuole della città di Napoli, secondo quanto riportato dal bollettino quotidiano dell'Asl Napoli 1. I dati verranno portati all'attenzione della riunione dei direttori generali delle Asl con il governatore Vincenzo De Luca delle ore 16 e alla riunione sulla scuola dell'unità di crisi prevista alle 18. Un piccolo focolaio di Covid19 emerge nei quartieri di Arenella e Vomero con tre studenti di scuola primaria, uno studente di scuola media e uno studente di scuola superiore positivi. Nei due quartieri collinari ci sono anche un docente di scuola dell'infanzia e uno delle superiori con il

