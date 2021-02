Covid, 31 contagi nelle scuole di Napoli: attesa riunione unità di crisi (Di martedì 9 febbraio 2021) NAPOLI – Sono 31 i contagi legati alla scuola nei distretti dell’Asl Napoli 1 Centro. Si tratta di 25 studenti e sei docenti del capoluogo partenopeo secondo i dati trasmessi dall’Azienda sanitaria locale. Leggi su dire (Di martedì 9 febbraio 2021) NAPOLI – Sono 31 i contagi legati alla scuola nei distretti dell’Asl Napoli 1 Centro. Si tratta di 25 studenti e sei docenti del capoluogo partenopeo secondo i dati trasmessi dall’Azienda sanitaria locale.

