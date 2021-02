Covid-19 | quando il vaccino divide coppia di ultraottantenni

(Di martedì 9 febbraio 2021) B. F. di 88 anni e la moglie A. devono prenotare ile lui, da bravo siciliano all'antica, prende in mano la situazione. Dai giornali sa che si può chiamare numero verde (il computer non sa nemmeno accenderlo) e, da uomo d'esperienza, si organizza: telefono in viva voce, codici fiscali, documenti di identità; televisione, telecomando, "guantierina" con tazzina, cucchiaino, zucchero e moka fumante preparata da A. nella sua funzione di angelo dei fornelli, e via.800.009.966, occupato, 800.009.966, occupato...B. F. lo aveva previsto, e ringrazia il cielo che il numero si può rifare schiacciando il bottone: coi telefoni a disco combinatore dei suoi tempi, dopo un po' si sarebbe ritrovato con l'indice tumefatto. Da pensionato pensionato multi-tasking, con la mano sinistra manovra il telefono e con la destra fa zapping fra telegiornali e talk show dribblando gli spot ...

ignaziocorrao : Un altro miracolo dell’apostolo Draghi è che da quando è stato incaricato non si parla più di Covid-19. La sua pres… - Tg3web : È morto a 87 anni Franco Marini, era malato di covid. È stato presidente del Senato e segretario della Cisl. 'Uno d… - Maumol : Quando si è trattato di acquistare i vaccini il capo del governo israeliano Benjamin Netanyahu si è comportato da c… - occhio_notizie : #Palestre e #piscine, riaperture a scaglioni: lezioni singole e docce vietate - RiccardoDeias : Ricordo di quando l'#Ue era pessimista sul vaccino russo. Lo ricordo bene, come se fosse oggi... poi, il solito fro… -

...con efficacia anche per le 200mila dosi di vaccino antinfluenzale acquistate dalla Regione... tra cui il Veneto, di sondare insieme eventuali opportunita' di forniture per vaccini antiche ...In percentuale, significa che è positivo il 9,31% dei test, quasi tre punti percentuali in meno di ieril'indice di contagio era al 12,44%. Di tutti questi nuovi contagiati, 1.061 sono ...Uno studio dell’Alan Touring Institute ha messo in fila i dati forniti da NHS Covid app, il sistema di tracciamento dei contagi che è stato utilizzato nel Regno Unito. Occorre subito precisare che lo ...Sono 668 i nuovi positivi rispetto a lunedì, rilevati in 31mila tamponi. Rt a 0,63: il Veneto resterà giallo. Le nuove regole per i bar saranno in vigore fino al 5 marzo. I sindaci potranno chiudere s ...