Covid-19 | Anaao Lazio | “Bene Regione su vaccinazione a medici liberi professionisti”

(Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA – “Anche se in ritardo, plaudo alle parole di D’Amato che finalmente ha risposto ai nostri appelli per le vaccinazioni anti-Covid ai sanitari liberi professionisti. Mi auguro che le somministrazioni vengano fatte nei termini indicati, entro febbraio”. A dirlo è Guido Coen Tirelli, segretario di Anaao Lazio, a proposito dell’annuncio dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, di completare entro questo mese di febbraio la somministrazione del vaccino a tutti i medici e odontoiatri liberi professionisti.

Guido Coen Tirelli, segretario dell'Anaao Lazio, denunciava che in Regione non c'era ancora alcuna indicazione sulla gestione delle vaccinazioni anti-Covid e che si navigava a vista. Roma - "Anche se in ritardo, visto che la maggior parte dei sanitari e' stato gia' immunizzato, plaudo alle parole di D'Amato che finalmente ha risposto..." "E niente medicina del territorio". Guido Coen Tirelli, segretario dell'Anaao Lazio, solleva diverse criticità su come si sta affrontando l'emergenza Covid-19.