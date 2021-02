Covid-19: a Seul test gratuiti per animali domestici con sintomi del virus (Di martedì 9 febbraio 2021) Dalla giornata di ieri, lunedì 8 febbraio 2021, a Seul è partita una vera e propria campagna di test gratuiti per cani e gatti domestici allo scopo di mettere in quarantena quelli che risultano positivi al Coronavirus. I test verranno fatti agli animali che presentano sintomi da Covid-19 come la febbre, difficoltà respiratorie o tosse. In caso di positività, è prevista un isolamento di 14 giorni. Durante i test sarà anche presente un veterinario e verranno eseguiti esclusivamente all'interno dell'abitazione in cui si trova l'animale che potrebbe essere malato. test gratuiti per cani e gatti con sintomi da Covid-19 In tutto il mondo ci sono stati casi ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 9 febbraio 2021) Dalla giornata di ieri, lunedì 8 febbraio 2021, aè partita una vera e propria campagna diper cani e gattiallo scopo di mettere in quarantena quelli che risultano positivi al Corona. Iverranno fatti agliche presentanoda-19 come la febbre, difficoltà respiratorie o tosse. In caso di positività, è prevista un isolamento di 14 giorni. Durante isarà anche presente un veterinario e verranno eseguiti esclusivamente all'interno dell'abitazione in cui si trova l'animale che potrebbe essere malato.per cani e gatti conda-19 In tutto il mondo ci sono stati casi ...

