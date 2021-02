Covid-19 | 2653 casi in Emilia Romagna dalla riapertura delle scuole | 399 positivi tra docenti e Ata

(Di martedì 9 febbraio 2021)ripartenza al 50% in presenzasuperiori del 22 gennaio fino al 5 febbraio si sono registrati in2.254 nuovifra gli studenti di ogni ordine e grado e 399 nuovifrae personale scolastico. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Covid 2653

...una riduzione del tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva e di area medica per pazienti' - ha dichiarato l'assessore D'Amato. Attualmente nel Lazio sono 72.685 i casi positivi:...... fa sapere la Regione Lazio I dati dei ricoveri pernel Lazio Nel Lazio sono attualmente positive 72685 persone. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono, mentre quelli ...