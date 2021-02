Covid | 10 630 casi e 422 morti Troppe varianti | potrebbe servire un vaccino nuovo ogni anno

Agenzia_Ansa : #Covid, 10.630 positivi e 422 vittime nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende al 3,9% #ANSA #coronavirus - RaiNews : Covid-19, oggi 10.630 nuovi positivi e 422 decessi. Notizia in aggiornamento su - MediasetTgcom24 : Covid, 10.630 i nuovi casi e 422 i decessi: 274.263 tamponi #covid - divorex82 : RT @fanpage: #Covid19, 10630 contagi su oltre 274mila tamponi effettuati: il bollettino di oggi, #9febbraio - tuttoatalanta : ULTIM’ORA - Covid, 10.630 i nuovi casi e 422 i decessi in 24h -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 630

Sono 10.i nuovi contagi di- 19 in Italia ( ieri 7.970 ), a fronte di 274.263 tamponi giornalieri effettuati (ieri 144.270), nel conteggio dei quali rientrano anche i test antigenici rapidi. La ...Italia, il di oggi martedì 9 febbraio 2021 . Nelle ultime 24 ore sono stati 10.i test positivi al coronavirus registrati in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. ...nei reparti, ...Sono 10.630 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati resi noti dal ministero della Salute. I decessi sono 422 e il tasso di positività è pari al 3,9%, in discesa ...Il tasso di positività è di poco sopra il 3,3%, in salita rispetto a ieri. La regione è quinta in Italia nel numero di nuovi contagi.