Covid, 1.274 positivi su 13.691 tamponi. Rapporto casi-test 9,3%. Ieri era 12,4%. Deceduti in 24 (13 nelle ultime 48 ore)

positivi del giorno pari a 1.274 (di cui 161 casi identificati da test antigenici rapidi) su 13.691 tamponi (di cui 3.607 antigenici).Rapporto casi-test 9,3%. Ieri era 12,4%. Dei nuovi contagi 1.061 sono asintomatici e 52 sintomatici. Sintomatici e asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Totale positivi 234.596 (di cui 2.333 antigenici) su un numero complessivo di tamponi pari a 2.568.721 (di cui 47.333 antigenici). Deceduti in 24 (13 nelle ultime 48 ore, 11 Deceduti in precedenza ma registrati Ieri). Totale Deceduti in Campania dall'inizio della pandemia 3.928. Guariti

