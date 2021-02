"Cosa c'è dietro l'entusiasmo di Salvini per Draghi". La verità di Franco Bechis: ciò che il leader della Lega non rivela (Di martedì 9 febbraio 2021) Un Matteo Salvini che sposa con entusiasmo, sincero, il progetto di Mario Draghi e il governo che sta nascendo. Un appoggio quasi incondizionato, quello del leader della Lega, che così si smarca in modo deciso da Giorgia Meloni. E su questa mossa di Salvini si ragiona alla Maratona di Enrico Mentana, in onda su La7 per seguire questo secondo giro di consultazione. Ospite in studio, ecco Franco Bechis, il direttore de Il Tempo che si spende in un ragionamento proprio su Salvini e sulle motivazioni che lo avrebbero spinto a muoversi così come sta facendo. "Ha cambiato totalmente le sue linee del Piave. Eravamo partiti da: certo, se è un governo che fa la Flat Tax. Poi: se è un governo che non aumenta le tasse. Ora dice: ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Un Matteoche sposa con, sincero, il progetto di Marioe il governo che sta nascendo. Un appoggio quasi incondizionato, quello del, che così si smarca in modo deciso da Giorgia Meloni. E su questa mossa disi ragiona alla Maratona di Enrico Mentana, in onda su La7 per seguire questo secondo giro di consultazione. Ospite in studio, ecco, il direttore de Il Tempo che si spende in un ragionamento proprio sue sulle motivazioni che lo avrebbero spinto a muoversi così come sta facendo. "Ha cambiato totalmente le sue linee del Piave. Eravamo partiti da: certo, se è un governo che fa la Flat Tax. Poi: se è un governo che non aumenta le tasse. Ora dice: ...

Capezzone : Su @atlanticomag Andrea Tosi sulla svolta della Lega che ha mandato in confusione gli avversari - marcotravaglio : UN NO GENTILE MA NETTO Non è vero che l’esplorazione di Fico sia stata totalmente inutile. Non ci ha ridato un gove… - CiattiFabrizio : RT @micheleboldrin: Ecco, vedi @AndreaOrlandosp ? Oggi e' il tuo giorno, spunti ovunque. Vedi cosa intendo quando dici che racconti balle p… - liberalunicorno : RT @micheleboldrin: Ecco, vedi @AndreaOrlandosp ? Oggi e' il tuo giorno, spunti ovunque. Vedi cosa intendo quando dici che racconti balle p… - flowerkookkie : RT @btsnewsitalia: ?? Foto esclusive di dietro le quinte dei BTS per le note 'BE'! “Sappiamo cosa vogliono gli ARMY. Ecco gli scatti segret… -