Corpi da Reato la trama del film stasera martedì 9 febbraio su Nove

Corpi da Reato il film su Nove stasera martedì 9 febbraio con Sandra Bullock e Melissa McCarthy, trama e trailer

Corpi da Reato è il film scelto dal canale Nove (al numero 145 di Sky) per la prima serata di martedì 9 febbraio alle 21:30 (dopo Deal with It). Uscito nel 2013 il film è diretto da Paul Feig su sceneggiatura di Katie Dippold è una commedia d'azione con titolo originale The Heat. Protagoniste sono Sandra Bullock e Melssa McCarthy nei panni di un'agente FBI in cerca di promozione e di una poliziotta di Boston dai metodi semplici e attaccata al suo territorio. In tutto il mondo l'incasso è stato di 229 milioni di dollari con ...

