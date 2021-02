Coronavirus: vaccino anti Covid, arrivate le dosi AstraZeneca in Toscana (3) (Di martedì 9 febbraio 2021) (Adnkronos) - Intanto, per oggi è confermato anche l'arrivo delle nuove 31.590 mila dosi di vaccino Pfizer-BioNTec (presso i 13 hub toscani), che consentono di procedere con regolarità alla vaccinazione degli operatori sanitari e socio-sanitari e del personale delle rsa. Per tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari, che hanno già effettuato la pre-adesione, le agende per la somministrazione delle prime dosi con Pfizer-BioNTech saranno aperte dalle ore 14 di questo pomeriggio sul portale prenotavaccino.sanita.Toscana.it. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) (Adnkronos) - Intanto, per oggi è confermato anche l'arrivo delle nuove 31.590 miladiPfizer-BioNTec (presso i 13 hub toscani), che consentono di procedere con regolarità alla vaccinazione degli operatori sanitari e socio-sanitari e del personale delle rsa. Per tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari, che hanno già effettuato la pre-adesione, le agende per la somministrazione delle primecon Pfizer-BioNTech saranno aperte dalle ore 14 di questo pomeriggio sul portale prenota.sanita..it.

