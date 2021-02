Coronavirus Sicilia, oggi 744 nuovi casi e 24 morti: il bollettino (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 744 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino reso noto oggi, 9 febbraio. Da ieri sono stati registrati altri 24 morti. I ricoverati sono 1.337, 66 in meno rispetto a ieri. Sempre oggi si contano anche 1.131 guariti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 744 icontagi dainsecondo ilreso noto, 9 febbraio. Da ieri sono stati registrati altri 24. I ricoverati sono 1.337, 66 in meno rispetto a ieri. Sempresi contano anche 1.131 guariti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

