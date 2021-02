Coronavirus Sicilia, il bollettino del 9 febbraio: 774 nuovi casi, calano i ricoveri. La situazione a Palermo… (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 744 i nuovi contagi da Coronavirus, registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia.Secondo il bollettino reso noto oggi, 9 febbraio, sono 744 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sull'isola. Da ieri sono stati registrati, inoltre, altri 24 morti. I ricoverati sono 1.337, 66 in meno rispetto a ieri. Si contano anche 1.131 guariti.E' questo diffuso dal presidente della Regione, Nello Musumeci, nel corso di una conferenza stampa svoltasi nel pomeriggio.(In aggiornamento) Leggi su mediagol (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 744 icontagi da, registrati nelle ultime 24 ore in.Secondo ilreso noto oggi, 9, sono 744 idiregistrati nelle ultime 24 ore sull'isola. Da ieri sono stati registrati, inoltre, altri 24 morti. I ricoverati sono 1.337, 66 in meno rispetto a ieri. Si contano anche 1.131 guariti.E' questo diffuso dal presidente della Regione, Nello Musumeci, nel corso di una conferenza stampa svoltasi nel pomeriggio.(In aggiornamento)

