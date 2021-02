Coronavirus Sardegna | oggi 81 nuovi casi e 8 morti | il bollettino

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 81 icontagi dainsecondo ilreso noto. Da ieri sono stati registrati altri 8. Nelle ultime 24 ore sono stati 17.184 i tamponi in più eseguiti, il tasso di positività nell'Isola scende sotto l'1%. I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono 371, 37 quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.978, 444 quelle in più guarite. Dei 39.664positivi complessivamente accertati, 9.181 sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 6.360 nel sud, 3.361 a Oristano, 7.946 a Nuoro, 12.816 a Sassari.