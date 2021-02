(Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 81 icontagi dainsecondo ilreso noto. Da ieri sono stati registrati altri 8. Nelle ultime 24 ore sono stati 17.184 i tamponi in più eseguiti, il tasso di positività nell’Isola scende sotto l’1%. I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono 371, 37 quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.978, 444 quelle in più guarite. Dei 39.664positivi complessivamente accertati, 9.181 sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 6.360 nel sud, 3.361 a Oristano, 7.946 a Nuoro, 12.816 a Sassari. Powered by WPeMatico

vivere_sardegna : Coronavirus, in Sardegna 81 nuovi casi: tasso di positività crolla allo 0.4% - TV7Benevento : Coronavirus Sardegna, oggi 81 nuovi casi e 8 morti: il bollettino... - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: ?? #Coronavirus #Sardegna, oggi 81 nuovi casi e 8 morti: il bollettino - Adnkronos : ?? #Coronavirus #Sardegna, oggi 81 nuovi casi e 8 morti: il bollettino - sardanews : Coronavirus: i decessi sono 8, i contagi 81 in Sardegna e 5 nell’Oristanese -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sardegna

Cagliari. Sono 81 i nuovi casi di positività alSars - Cov - 2 accertati innell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale. In totale sono stati eseguiti 620.008 tamponi, per un incremento complessivo di 17.184 test ...ROMA - La lunga scia dei morti pernon si placa, anche nelle ultime 24 ore sono stati 422 pari a 115 in più rispetto a ieri ...2.366 tamponi Basilicata 106 casi con 1.862 tamponi81 ...DORGALI. Una stagione da dimenticare quella estiva del 2020, per tutto il comparto del trasporto e noleggio delle imbarcazioni che solcano il Golfo di Orosei. Pandemia permettendo, quella che sta per ...Nuovi COLORI per l'ITALIA, c'è la ZONA ROSSA per COMUNI e PROVINCE. La colorazione delle ZONE in Italia è nuovamente cambiata, come confermato da Repubblica. Dall'8 febbraio ci sono diciassette region ...