Coronavirus: Regno Unito, per chi arriva obbligo 2 tamponi durante quarantena (Di martedì 9 febbraio 2021) Londra, 9 feb. (Adnkronos) – Tutte le persone che arrivano nel Regno Unito avranno l’obbligo di sottoporsi a due tamponi durante i 10 giorni di quarantena. La misura, decisa dal governo e riportata dalla ‘Bbc’, ha l’obiettivo di prevenire la diffusione delle varianti di Covid-19 nel Paese. Ulteriori dettagli saranno comunicati dal ministro della Salute, Matt Hancock, ai Comuni nelle prossime ore.Le nuove linee guida del Dipartimento della Salute prevedono per i viaggiatori un tampone nel secondo giorno di quarantena e un altro nell’ottavo giorno. Secondo le autorità britanniche, il provvedimento permetterà di tracciare i nuovi casi in modo più efficace. Rimane in vigore l’obbligo per le persone che entrano nel Regno ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 9 febbraio 2021) Londra, 9 feb. (Adnkronos) – Tutte le persone cheno nelavranno l’di sottoporsi a duei 10 giorni di. La misura, decisa dal governo e riportata dalla ‘Bbc’, ha l’obiettivo di prevenire la diffusione delle varianti di Covid-19 nel Paese. Ulteriori dettagli saranno comunicati dal ministro della Salute, Matt Hancock, ai Comuni nelle prossime ore.Le nuove linee guida del Dipartimento della Salute prevedono per i viaggiatori un tampone nel secondo giorno die un altro nell’ottavo giorno. Secondo le autorità britanniche, il provvedimento permetterà di tracciare i nuovi casi in modo più efficace. Rimane in vigore l’per le persone che entrano nel...

