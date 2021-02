Coronavirus Piemonte | oggi 619 nuovi casi e 35 morti | il bollettino

(Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 619contagi dainsecondo ilreso noto, 9 febbraio. Da ieri sono stati registrati altri 35. La percentuale dei positivi Covid sui 19.175 tamponi eseguiti è del 3,2%. Dei 619, gli asintomatici sono 310. Il totale deipositivi diventa, quindi, 233.409, distribuiti territorialmente in questo modo: 20.824 ad Alessandria, 12.119 ad Asti, 8.034 a Biella, 31.926 a Cuneo, 18.293 a Novara, 122.165 a Torino, 8644 a Vercelli, 8403 a Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1168 residenti fuori Regione, ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 1833 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in ...

... dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al, compresi guariti e ... se ne registrano: 27.559 in Lombardia 9.364 in Veneto 3.928 in Campania 9.049 in9.914 in ...I contagi in Emilia Romagna In 'Emilia - Romagna Calano i ricoveri e tornano sotto quota mille i nuovi contagi giornalieri di: nelle ultime 24 ore sono 977 su un totale di 29.701 tamponi. ...Sono 619 oggi i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi, 9 febbraio. Da ieri sono stati registrati altri 35 morti.Oggi l’Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato 619 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 154 dopo test antigenico), pari al 3,2% dei 19.175 tamponi eseguiti, di cui ...