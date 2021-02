Coronavirus | Obama | ‘su vaccini tanta disinformazione | invece salvano vite’

(Di martedì 9 febbraio 2021) Washington, 9 feb. (Adnkronos) – “C”ein giro ma ecco la verità: dovete vaccinarvi non appena vi sarà offerta la possibilità. Potrà salvare la vostra vita e quella dei vostri cari”. E’ quanto scrive Baracksu Twitter, incoraggiando gli americani a vaccinarsi contro ile a non dare ascolto allaNo Vax. Al suo tweet l’ex presidente include il link ad un articolo del New York Times che lancia l’allarme sulla diffidenza all’interno della comunità afroamericana nei confronti del vaccino. L'articolo CalcioWeb.

Nell'ultima parte dell'intervista, non sono mancate parole amorevoli verso la moglie, Michelle, e le sue due figlie Sasha e Malia. Washington, 9 feb. (Adnkronos) – "C"e tanta disinformazione in giro ma ecco la verità: dovete vaccinarvi non appena vi sarà offerta la possibilità. Potrà salvare la vostra vita e quella dei vostri cari...