Coronavirus, nuova mutazione in Italia: è allarme (Di martedì 9 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Uno studio condotto dai virologi dell’Università Statale di Milano ha scoperto una nuova mutazione del Coronavirus. A evolversi, questa volta, è stata la proteina accessoria Orf-6. Nelle varianti di cui siamo già a conoscenza erano stati rilevanti cambiamenti importanti solo per la proteina Spike, con cui il virus si ancora alle cellule umane e le invade. La nuova mutazione potrebbe comunque dare un vantaggio al patogeno responsabile dell’infezione da Covid-19, come riportano gli scienziati nell’articolo pubblicato dalla rivista Emerging Microbes & Infections e Agi. Coronavirus: cosa sono le mutazioni e perché vengono studiate L’attenzione dei ricercatori di tutto il mondo si concentra sempre più sulla scoperta di mutazioni e nuove varianti del ... Leggi su improntaunika (Di martedì 9 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Uno studio condotto dai virologi dell’Università Statale di Milano ha scoperto unadel. A evolversi, questa volta, è stata la proteina accessoria Orf-6. Nelle varianti di cui siamo già a conoscenza erano stati rilevanti cambiamenti importanti solo per la proteina Spike, con cui il virus si ancora alle cellule umane e le invade. Lapotrebbe comunque dare un vantaggio al patogeno responsabile dell’infezione da Covid-19, come riportano gli scienziati nell’articolo pubblicato dalla rivista Emerging Microbes & Infections e Agi.: cosa sono le mutazioni e perché vengono studiate L’attenzione dei ricercatori di tutto il mondo si concentra sempre più sulla scoperta di mutazioni e nuove varianti del ...

istsupsan : ?? VARIANTI #COVID19: ON LINE NUOVA SEZIONE DEL PORTALE #ISS ??I virus, in particolare quelli a #Rna come i… - cschannel_news : Coronavirus, tre italiani scoprono nuova mutazione: ecco i dettagli - infoitinterno : Coronavirus, Zaia: «Nuova ordinanza regionale in vigore da domani al 5 marzo, ecco cosa prevede» - allanq_ : RT @fanpage: Sarebbe stata identificata una nuova mutazione del virus. La scoperta arriva dall'università Statale di Milano. - LaskaJuventus : RT @fanpage: Sarebbe stata identificata una nuova mutazione del virus. La scoperta arriva dall'università Statale di Milano. -