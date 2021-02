Coronavirus Napoli | nuovo arcivescovo positivo a Covid

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 9 febbraio 2021) Ildiè risultatoal. Per evitare la diffusione del contagio da, quindi, sono state sospese le celebrazioni e le visite programmate di Monsignor Domenico Battaglia. ‘Don Mimmo’, come lo chiama chi gli è vicino, ha fatto il suo ingresso nell’Arcidiocesi dilo scorso 2 febbraio con una cerimonia nel Duomo cittadino, preceduta da un incontro con le autorità nel Palazzo arcivescovile. Anche l’uscente, il cardinale Crescenzio Sepe, aveva contratto ila gennaio ed è stato ricoverato per diversi giorni all’ospedale Cotugno di. Anche se guarito lo scorso 30 gennaio, il cardinale Sepe non ha potuto partecipare alla celebrazione per l’ingresso ...