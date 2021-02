Coronavirus, Musumeci: “Da domani Astrazeneca una ulteriore possibilità. Zona gialla? Possibile, ma ad una condizione” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Guardiamo con ottimismo al passaggio di colore, lavoriamo per far sì che accada il più presto Possibile per consentire agli operatori di tornare a lavorare”.Sono le parole del presidente della Regione, Nello Musumeci, nel corso della conferenza stampa svoltasi nel pomeriggio mirata a fare il punto sui vaccini anticovid e sulla situazione epidemiologica sull'Isola. In poco meno di un mese la Sicilia è infatti passata da 1954 nuovi positivi ai 744 di oggi. Dati particolarmente significativi che testimoniano una netta diminuzione dei casi e che fanno sperare in un Possibile nuovo passaggio di colore dell'Isola da arancione a gialla."Per cambiare colore dovremmo avere la metà dei contagi di oggi. Inoltre, l'assenza di un governo che abbia una prospettiva di gestione dell'emergenza rende più difficile la programmazione ... Leggi su mediagol (Di martedì 9 febbraio 2021) “Guardiamo con ottimismo al passaggio di colore, lavoriamo per far sì che accada il più prestoper consentire agli operatori di tornare a lavorare”.Sono le parole del presidente della Regione, Nello, nel corso della conferenza stampa svoltasi nel pomeriggio mirata a fare il punto sui vaccini anticovid e sulla situazione epidemiologica sull'Isola. In poco meno di un mese la Sicilia è infatti passata da 1954 nuovi positivi ai 744 di oggi. Dati particolarmente significativi che testimoniano una netta diminuzione dei casi e che fanno sperare in unnuovo passaggio di colore dell'Isola da arancione a."Per cambiare colore dovremmo avere la metà dei contagi di oggi. Inoltre, l'assenza di un governo che abbia una prospettiva di gestione dell'emergenza rende più difficile la programmazione ...

